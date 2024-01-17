Свыше 770 нарушений допустили владельцы домашних животных в 2023-м году

Содержание домашних животных требует ответственности. Крупная собака без поводка и намордника может представлять опасность для окружающих. За 2023 год полицейские выявили почти 800 фактов по статье 407-2 Кодекса РК об административных правонарушениях. Чаще всего нарушаются требования к содержанию и выгулу. Статья 407-2 подразумевает ответственность в виде штрафа на физических лиц в размере 10 МРП. При повторном нарушении в течение года штраф возрастает вдвое. Люди нередко бросают своих питомцев на произвол судьбы. Выброшенные на улицу собаки сбиваются в стаи. Полицейские напоминают, что по вопросам отлова бродячих собак следует обращаться по номеру «109». В срочных ситуациях и в случае появления бродячих животных, имеющих хозяев, можно обращаться на канал «102».



Валерия Сиваш