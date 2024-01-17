Спектакль «Бұртима» показали юным североказахстанцам

Сказочная интермедия развернулась на сцене нового казахского музыкально-драматического театра им. С. Муканова. Спектакль «Бұртима» поставлен по одноименной пьесе Михаила Супонина «Бука». Режиссёр — Батырбек Шамбетов. Посмотреть весёлую и красочную постановку пришли учащиеся начальных классов.

МИЛАНА ИБРАГИМОВА, учитель начальных классов Первой гимназии:

— Учащиеся Первой гимназии в первый раз посетили наш новый театр, который нам очень понравился. Своим внешним видом, своим спектаклем. Очень замечательные здесь работают актёры. Большое спасибо за проведённую экскурсию для наших детей. Я думаю, в будущем наши дети будут всегда посещать данный театр и приучаться к великому, прекрасному. Мы очень надеемся на сотрудничество данного театра с нашими детьми, нашей Первой гимназией.

В постановке зайдествованы 4 персонажа. Роль главной героини исполняет Назерке Узакбек. Ее персонаж — вредная зайчиха по прозвищу Буртима. На протяжении всей сказки другие герои пытаются найти к ней правильный подход. Удается им это далеко не с первого раза.

НАЗЕРКЕ УЗАКБЕК, актриса казахского музыкально-драматического театра им. С. Муканова:

— Играя своих персонажей, мы также взаимодействуем с детьми. Они принимают участие в постепенном развитии сюжета сказки. Таким образом, ребята могут узнать много интересных вещей, понять, что хорошо, а что — плохо. Мой персонаж — Буртима. У нее, если говорить на современном языке, немного «токсичный» характер. Никого не уважает, ни с кем не дружит, даже из домика своего выходить не хочет.

Растопить сердце Буртимы сказочным персонажам помогали дети. Ребята принимали активное участие в интермедии. Отвечали на вопросы героев, играли с ними в игры.

Цель постановки заключается в том, чтобы сформировать у юных зрителей правильные ценности. Персонажи сказки учат детей доброте, дружбе и отзывчивости.

Валерия Филатова