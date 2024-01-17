Спасатели напоминают о правилах поведения на льду во время праздника Крещения

19 января православные христиане всего мира отмечают день Крещения Господня. А значит, впереди не только церковные богослужения, но и традиционные купания в проруби — иордани. По прогнозам синоптиков температура в нашем регионе поднимется до -12 градусов. Но все же спасатели ежегодно напоминают о правилах безопасности при погружении в ледяную воду.

СЕРГЕЙ ЧЕРКАСОВ, руководитель-спасатель спасательного подразделения ДЧС СКО:

— Прежде всего хотелось бы напомнить о правилах безопасности на воде, при выходе на лед. Это непромокаемая обувь, теплая одежда. Если граждане собираются погружаться в купель, значит, нужно полотенце для обтирания тела, сухая одежда и теплое питье. При наборе воды необходимо иметь при себе неразбиваемую тару, пластиковую или металлическую во избежание несчастных случаев.

Спасатели предупреждают: алкоголю не место на льду и во время купания, а за детьми нужно внимательно следить и не оставлять их без присмотра, так как людей в день Крещения возле иорданей будет много. Спасательный отряд задействуют в четырех местах: на городском пляже Петропавловска, в районе Речпорта, селах Бесколь и Корнеевке.

СЕРГЕЙ ЧЕРКАСОВ, руководитель-спасатель спасательного подразделения ДЧС СКО:

— Задействовано в усиленном режиме более 50 % личного состава. На реке Ишим будут дежурить 12 человек, по районам — в Бесколе будут дежурить 4 человека, в Корнеевке — один сотрудник будет находиться. Помимо этого будет задействована мобильная группа, которая будет объезжать все эти места. Сейчас мы уже приготовили снаряжение: спасательное, водолазное оборудование.

Не купаться в самодельных прорубях, не изготавливать их, так как туда могут провалиться другие граждане, при выходе на лед нужно обходить те места, где будет сырой снег, рекомендуют специалисты. Спасатели предупреждают: не стоит проводить омовение в одиночку, нужно обязательно брать кого-то с собой для подстраховки. Окунаться желательно в светлые часы дня.

Анна Богословская