Руслан Алишев назначен руководителем аппарата акима СКО

Распоряжением акима СКО, по согласованию с Администрацией Президента РК руководителем аппарата акима СКО назначен Руслан Алишев. Руслан Канатханович родился в Северо-Казахстанской области в 1978 году. Имеет образование в области истории и юриспруденции. До назначения на новую должность работал секретарем партии «AMANAT». Ранее был руководителем управления внутренней политики области, заместителем акима района Магжана Жумабаева по социальным вопросам. Помимо этого трудился в министерстве информации, службе центральных коммуникаций при Президенте, был директором департамента политической работы центрального аппарата партии «AMANAT».



Анна Богословская