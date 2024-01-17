Профориентационная встреча со студентами прошла в колледже СКУ

Профориентационное мероприятие в формате открытой диалоговой площадки состоялось в колледже Северо-Казахстанского университета. Модератором выступила выпускница учебного заведения Анастасия Шачнева. Сейчас девушка работает волонтёром в молодёжном ресурсном центре Петропавловска. Со студентами также побеседовал инструктор по трудоустройству областного отдела молодёжных инициатив Центра общественного развития и информации Салимхан Сабитов.

САЛИМХАН САБИТОВ, инструктор по трудоустройству областного отдела молодёжных инициатив Центра общественного развития и информации УВП СКО:

— У вас будет много впереди проблем, но это всё решаемо, и это всё зависит от вас. Чем больше вы сейчас будете набираться навыков, будете посещать колледж, заинтересованно искать те или иные темы, у вас больше шансов быстрее войти в коллектив. Большинство из вас скорее всего принимает активное участие, кто-то в спорте, кто-то в культуре. Это дополнительный бонус. На сегодня со стороны государства очень много поддержки.

Некоторые студенты честно признались, что поступили на свои специальности из-за образовательного гранта, и не уверены в том, что свяжут свою жизнь с профессией, которой сейчас обучаются. Студентка 2го курса Зарина Байболова учится на менеджера. У девушки большие планы на будущее.

ЗАРИНА БАЙБОЛОВА, студентка колледжа СКУ:

— Я выбрала эту профессию, чтобы в будущем открыть турагентство, быть менеджером в этом агентстве. У меня есть план, я хочу поступить в университет «Туран», который находится в Астане. Сама по себе люблю путешествовать, заниматься туризмом, меня эта тема очень сильно интересует. Через турагентство я могу сама путешествовать и другим помогать путешествовать по всему миру.

В колледже Северо-Казахстанского университета сегодня учатся 424 студента.

Дарья Пышмынцева