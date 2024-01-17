Министерство культуры и информации РК и АО «Казпочта» начали воплощение проекта по созданию креативных пространств в стране

Вице-министр Евгений Кочетов и председатель правления Асель Жанасова подписали план мероприятий по созданию креативных хабов на базе «Казпочты». В рамках этого проекта предусмотрено развертывание корпоративного фонда «Международный центр креативной индустрии ‘Креатив хаб'», а также открытие первых хабов в Аксу (Павлодарская область) и Шиелі (Кызылординская область).

Ожидается, что хабы будут способствовать творческому труду, развитию новых идей и созданию сообщества экспертов в различных областях. Отмечается, что к участию будут привлекаться предприниматели, инновационные компании и эксперты, предоставляться оборудование и лаборатории.