Мажилис принял законопроект о поддержке экологически чистого транспорта

Депутаты Мажилиса приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в законы Республики Казахстан для поддержки экологически чистого транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей. Законопроект предусматривает введение понятия «электрозарядная станция», обеспечение отдельных мест для электрозарядных станций при проектировании дорог, установление компетенции уполномоченного органа по архитектуре для разработки правил установки электрозарядных станций в жилых зонах.

Также предусмотрено резервирование территорий для электрозарядных станций в жилых и общественных зонах, введение понятий «гибридный автомобиль» и «электромобиль», разрешение движения для электромобилей на отдельных путях и обеспечение освобождения владельцев электромобилей от оплаты парковочных мест.