Книжная выставка «Ұлттың ұлы тұлғалары» проходит в Петропавловске

В областной детско-юношеской библиотеке им. Г. Мусрепова начала свою работу иллюстративная книжная выставка «Ұлттың ұлы тұлғалары». На полках — фотографии и труды казахских писателей и общественных деятелей, у которых в этом году юбилеи.

БАЯН МУКАЖАНОВА, библиограф ОДЮБ им. Г. Мусрепова:

— Эта выставка посвящена нашим великим деятелям культуры, искусства, также выдающимся просветителям науки, архитектуры, нашим политическим деятелям. В газете «Егемен Қазақстан», когда Главе государства задали вопрос: «Какие крупные события, какие изменения ожидаются в этом году, на что будете делать упор?», он ответил, что внимание будет направлено на празднование наших деятелей.

В этом году отмечаются юбилеи таких выдающихся деятелей, как Бейимбета Майлина, Сакена Сейфуллина и Ильяса Жансугурова. Особое внимание уделяют произведениям Бердибека Сокпакбаева, который известен благодаря повести «Меня зовут Кожа» 1957 года. В этом году произведение будет переиздано.

АЙГУЛЬ ИСАЕВА, руководитель отдела ОДЮБ им. Г. Мусрепова:

— Эта книга об озорном, шаловливом мальчишке, который попадал в очень смешные ситуации, но неприятные для него. По этой повести был создан одноименный фильм, автором сценария был сам Бердибек Сокпакбаев. Этот фильм заслужил приз в Каннском международном фестивале.

Юбилеи выдающихся казахстанцев празднуются по инициативе ЮНЕСКО. В честь 65-летия североказахстанского акына Еркина Ахметова в апреле этого года пройдет айтыс. Организуют его и в областной детско-юношеской библиотеке им. Г. Мусрепова.

Валерия Сиваш

