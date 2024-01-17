Фонд «Қазақстан халқына» реализует благотворительные программы и другие проекты

Фонд «Қазақстан халқына» реализует 12 благотворительных программ и проектов в сфере здравоохранения на общую сумму 103,3 млрд тенге. По словам главы Фонда Болата Жамишева, лекарствами обеспечены 382 пациента с редкими угрожающими жизни и хроническими заболеваниями, из которых 296 — дети. Закуплено 39 наименований препаратов на сумму 31,6 млрд тенге. 10 детей с системным заболеванием опорно-двигательного аппарата начали приём инновационного препарата, вызывающего рост костей.

БОЛАТ ЖАМИШЕВ, глава общественного фонда «Қазақстан халқына»:

— В рамках внедрения расширенных подходов и алгоритмов по оказанию в адресной помощи 25 пациентов были направлены на лечение за рубеж, 460 млн тенге мы потратили. За рубеж мы направляем в исключительных случаях, направляет когда есть заключения наших головных медицинских организаций по тем или иным направлениям. Во-первых, что данные болезни в нашей стране не лечатся. Во-вторых, если не лечатся и не могут получить средства из бюджета. Очень много обращений по лечению за рубежом онкобольных.

Фонд «Қазақстан халқына» финансирует проекты по обеспечению детей и молодёжи техническими средствами реабилитации. На текущий момент бионические и модульные протезы на сумму 1,073 млрд тенге получили 128 человек. Недавно фонд запустил проект по реабилитации детей в домашних условиях с помощью технических средств реабилитации. Детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата выдали 13 экзоскелетов.

БОЛАТ ЖАМИШЕВ, глава общественного фонда «Қазақстан халқына»:

— Сколько бы мы ни создавали вместе с нашими партнёрами реабилитационных центров, понятно, что время пребывания детей в этих центрах будет ограничено. И для того, чтобы не терять динамику по реабилитации, мы решили реализовать проект, аналогов которого, не знаю в мире есть или нет, но известных нам нет. Когда семьям таких детей будут выдаваться технические средства реабилитации на дом. Сначала будут одни средства выдаваться, по мере прогресса — следующие и так далее. И большее число людей смогут большее количество часов, дней, недель проходить реабилитацию, закреплять те успехи, которые получают при лечении и реабилитации в этих центрах.

Чтобы опробовать новый механизм, определены 4 пилотных региона. Его внедрят и в других областях страны, когда использование средств реабилитации дома покажет свою эффективность. За 2 года в фонд «Қазақстан халқына» поступило 196 млрд тенге. Основную сумму внесли казахстанские предприятия.

Дарья Пышмынцева

