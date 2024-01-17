56 поставщиков лишились финансирования из Фонда медстрахования в 2024 году

По данным министерства здравоохранения 56 поставщиков медицинских услуг отстранили от участия в системе обязательного социального медицинского страхования в 2024-м году. Теперь особенно строго минздравом проверяется наличие у поставщиков лицензий на медицинскую и фармацевтическую деятельность, на обращение с приборами и установками, испускающими ионизирующее излучение, на деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также наличие разрешительного документа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Кроме того, ведомство поставило ограничения на передачу консультативно-диагностических услуг на исполнение или субподряд сторонним организациям. Помимо этого, к оказанию услуг первичной медико-социальной помощи в рамках гарантированного объёма бесплатной медпомощи допускаются организации, к которым прикреплены от 3 тысяч человек. В отношении работы дневных стационаров начали действовать стандарты, при которых стационарозамещающая помощь может быть оказана только при организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях.

Министерство здравоохранения РК:

Ещё 50 поставщиков услуг первичной медико-социальной помощи не допустили к участию в конкурсах по причине несоответствия установленным требованиям. В основном это поставщики, которые не соответствуют минимальному стандарту оснащения, и медицинская помощь которых вызывала справедливые нарекания пациентов. Предусматривается повышение ответственности местных исполнительных органов за утверждение коечного фонда в разрезе профилей коек в стационарных и стационарозамещающих условиях. Для эффективной борьбы с недобросовестными поставщиками медуслуг расширили перечни причин, по которым расторгается контракт с медорганизацией, и она исключается из базы поставщиков в системе ОСМС.



Дарья Пышмынцева