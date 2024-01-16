В Минздраве дали разъяснения по поводу производства лекарств компаниями Pfizer и Roshe в Казахстане

“В настоящее время предпринимаются усилия по привлечению инвестиций, необходимых для обеспечения трансферта технологий и новых разработок. На разных стадиях реализации находятся проекты с фармацевтической компанией BIGPHARMA, а также с другими инвесторами из США, Швейцарии, Южной Кореи, Турции, Германии и Японии по проектам контрактного производства. Реализация этих проектов на территории Республики Казахстан позволит получить инновационные и уникальные лекарственные препараты и обеспечить свободное использование возможностей современного медицинского оборудования”, — сообщили в ведомстве.

В частности, со второй половины 2024 года планируется производить противораковые препараты компании Roche на базе АО «Алматинская фармацевтическая фабрика Нобель».