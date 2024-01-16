В Казахстане ввели новый запрет для владельцев скота

В Казахстане запретили бесконтрольный выпас скота. В МВД пояснили, что запрет введен в целях предотвращения скотокрадства. Согласно статистике, 75% краж осуществляется с вольного выпаса. Чтобы обеспечить сохранность сельскохозяйственных животных, акиматами по инициативе МВД разработаны и утверждены новые правила выпаса. Установлена административная ответственность за нарушение указанных правил по статье 408 КоАП, предусмотрен штраф в размере от 4 до 10 МРП. К слову, максимальным наказанием за кражу скота в Казахстане является лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Валерия Филатова