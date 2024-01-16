В Казахстане продолжится реализация программ льготного ипотечного кредитования для молодежи

Программы будут запущены в 14 регионах страны, включая Астану и Алматы. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры и информации совместно с акиматами областей и городов. Программы доступны работникам социальной сферы, СМИ, преподавателям вузов и научным сотрудникам в возрасте до 35 лет. Участники программы могут претендовать на льготный ипотечный кредит с процентной ставкой 5% годовых на срок до 19 лет.

Требования включают гражданство Казахстана, возраст до 35 лет, отсутствие арендного жилья или собственности за последние 5 лет и стаж работы в выбранной сфере не менее одного года. Первоначальный взнос составляет 10% от суммы займа.