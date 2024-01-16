В Казахстане принят план мероприятий по развитию электронной торговли до 2025 года

Также перед Министерством торговли стоит задача по доведению доли электронной торговли до 20% к 2030 году.

“Перед министерством стоит задача по доведению доли электронной торговли до 20% к 2030 году. В первую очередь нами совместно с Бюро национальной статистики была пересмотрена методика формирования статистики электронной коммерции. Приняли План мероприятий по развитию электронной торговли до 2025 года. В целях обеспечения защиты прав потребителей в электронной торговле разработаны поправки, которые в рамках Законопроекта о защите прав потребителей рассматривается в Мажилисе Парламента. Реализован проект Школа электронной коммерции, в рамках которого обучили более 2000 субъектов МСБ”, — сказал Арман Шаккалиев на заседании Правительства.

По словам министра, особое внимание уделяется расширению представленности отечественных товаров на маркетплейсах.

“Сегодня на маркетплейсе Clever Market выведен баннер на казахстанскую продукцию, предоставлен приоритет в выводе результатов поиска сначала казахстанской продукции. Открыты национальные павильоны на крупных китайских маркетплейсах Alibaba и на JD.com”, — добавил Арман Шаккалиев.