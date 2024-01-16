В 2023 году госинспекторы труда защитили права более 26 тысяч работников

В 2023 году государственные инспекторы труда выявили задолженность по заработной плате перед 28 тысячами работниками. Это сотрудники одной тысячи предприятий страны. Работодатели задолжали им более 6,6 млрд тенге. Это данные министерства труда и социальной защиты населения РК. Руководителям предприятий было выдано 1 447 предписаний, обязательных для исполнения. Кроме того, их оштрафовали на сумму более 200,5 млн тенге. В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 26 тысяч работников. Им выплачено 5,8 млрд тенге.



Дарья Пышмынцева