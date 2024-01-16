Семинар по вопросам противодействия религиозному экстремизму провели в библиотеке им. Г. Мусрепова

Что такое экстремизм и как с ним бороться? В библиотеке им. Г. Мусрепова провели семинар с участием студентов городских учебных заведений. Организовали встречу активисты молодежного ресурсного центра.

АНАСТАСИЯ ШАЧНЕВА, инструктор по работе с молодежью МРЦ г. Петропавловска:

— Мы такие мероприятия проводим на регулярной основе, потому что это очень актуальная тема на сегодня для молодежи, для студентов, для школьников. Сегодня на мероприятии мы обсудим, что такое религия, что такое экстремизм, что такое религиозный экстремизм.

Студенты активно участвовали в беседе: задавали интересующие их вопросы и делились своими мнениями. В качестве эксперта пригласили главного специалиста управления по делам религий.

НУРТАС НУРМАГАНБЕТ, главный специалист управления по делам религий СКО:

— Наша задача сейчас — не борьба с последствиями, а именно превенция, то есть мы должны заниматься профилактикой. И мы как управление по делам религий проводим информационно-разъяснительную работу по всей области, занимаемся распространением контрпропагандистских материалов, чтобы молодежь не попала под влияние деструктивных религиозных течений.

Всего за 2023 год управлением по делам религий совместно с уполномоченными органами зарегистрирован 21 факт нарушения законодательства о религиозной деятельности.

Валерия Филатова