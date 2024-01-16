Развитие отрасли электроэнергетики обсудили на заседании Правительства

Вопросы дальнейшего развития отрасли электроэнергетики рассмотрели на очередном заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев доложил, что на сегодня функционируют 220 электрических станций. Для обеспечения надежного энергоснабжения экономики и населения страны в ближайшие годы предусматриваются поэтапный ввод новых энергетических мощностей и модернизация существующих электрических станций. Премьер-министр подчеркнул, что электроэнергетическая отрасль является основой жизнеобеспечения и эффективного развития экономики страны. Глава Кабмина указал на отстраненность акиматов от работы по развитию региональных электросетей.

АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр РК:

— Не контролируется составление и исполнение региональными электросетевыми компаниями своих инвестпрограмм. Тому подтверждением является массовое отключение электроэнергии в северных регионах страны в декабре. Местным исполнительным органам надо обеспечить координацию деятельности региональных электросетевых компаний.

