Операцию «Быт» проводят полицейские Петропавловска

Полицейские проводят рейды в рамках ОПМ «Быт». Стражи порядка напоминают жителям области, что попытки скрыть факты бытового насилия приводят только к новым проблемам. Проверяют семейных дебоширов, в отношении которых вынесено защитное предписание или установлены особые требования.

— Спиртные напитки употребляем? — Никто не употребляет.

Запах говорит об обратном. Медосвидетельствование показало состояние опьянения. По факту нарушения особых требований собран и передан в суд административный материал. Мужчине грозит 20 суток ареста. Работа проводится совместно с представителями партии «Аманат».

БИРЖАН ХУДАЙБЕРГЕНОВ, председатель областного филиала МК «Жастар рухы» партии «Аманат»:

— Совместно с ДП, с УП, мы вышли на очередные рейды. Сегодня мы посетили более 3 семей по поступившим вызовам, и по этим вызовам будут проводиться дальнейшие профилактические мероприятия со стороны УП нашего города.

За первый день рейдов в области выявлено 11 фактов нарушения особых требований, в том числе повторно. Всего выявлено 128 различных правонарушений, 25 из них — в сфере семейного быта.

АСИЯ АБЖАНОВА, старший инспектор управления МПС ДП СКО:

— В период ОПМ «Быт» максимальной проверкой охватывается подучётный контингент, проводится работа по выявлению притонов, места торговли нелицензированным алкоголем, а также места скопления лиц, ведущих аморальный образ жизни.

К ответственности привлечено 55 человек за распитие алкоголя или появление в общественном месте в состоянии опьянения. Помимо этого, стражи порядка ориентированы на выявление притонов, возможных мест скопления лиц, ведущих антиобщественный образ жизни. Проводятся и проверки владельцев оружия.

Валерия Сиваш