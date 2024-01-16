Компания «СК-Фармация» в 2023 году обеспечила лекарствами 37 медицинских организаций СКО

1571 наименование лекарственных средств и медицинских изделий в прошлом году по заявкам медорганизаций закупила и доставила компания «СК-Фармация». На эти цели отечественный дистрибьютор направил 428,5 млрд тенге.

АЙГЕРИМ СМАИЛОВА, руководитель пресс-службы ТОО «СК-Фармация», г.Астана:

— Закуп и поставка медикаментов у нас осуществляется по двум направлениям. Это стационарное лекарственное обеспечение, когда человек лежит в больнице и получает лечение. Амбулаторное лекарственное обеспечение — это, когда по рецепту в своих поликлиниках по диспансерному учету получают препараты. Медицинские организации нашей страны сами определяют свою потребность, подают нам заявку, где указывают наименование препарата, его объем, количество, а также график его доставки. В соответствии с заявками мы, как единый дистрибьютор, покупаем и доставляем по утвержденным графикам.

Через ТОО «СК-Фармация» в Северо-Казахстанской области обеспечиваются лекарственными средствами и медицинскими изделиями 37 медицинских организаций. Большая их часть находится в Петропавловске.

АЙГЕРИМ СМАИЛОВА, руководитель пресс-службы ТОО «СК-Фармация», г.Астана:

— За 2023-й год единым дистрибьютором в адрес медицинских организаций СКО в рамках стационарной помощи было отгружено 980 наименований лекарственных средств и медицинских изделий. Остановимся на амбулаторном лекарственном обеспечении, 5:00 было заявлено и отгружено 486 наименований лекарственных средств и медицинских изделий. Что касается стационарной помощи на 2024-й год, медицинскими организациями заявлено к закупу и поставке 814 наименований лекарственных средств и мед.изделий. В рамках амбулаторного лекарственного обеспечения заявлено к закупу и поставке на 2024 год 358 наименований лекарственных средств и мед.изделий. Отгрузки начаты с первых чисел января.

Компания «СК-Фармация» приобретает препараты и медицинские изделия заблаговременно. К примеру, чтобы обеспечить здравницы страны лекарствами в 2024-м году, единый дистрибьютор начал закупать их в сентябре 2023-го. При необходимости в течение года медицинские организации могут подавать компании «СК-Фармация» дополнительные заявки, чтобы пополнить запас лекарств.

Дарья Пышмынцева

