19 января православные отпразднуют Крещение Господне

ВЛАДИМИР, епископ Петропавловской и Булаевской епархии:

— Вслед за праздником Рождества Христова мы вступаем в святочную неделю, которая длится до праздника Крещения Господня. В этот день по церковному учению Господь пришел на реку Иордан. И его там встретил Иоанн Креститель. Когда он узрел Христа, то также призвал его к крещению в реке Иордан, чтобы крестить всех духом святым. В этот день идет соединение Ветхого завета и Нового завета.

Крещение Господне, его также называют праздником Богоявления, православная церковь празднует 19 января. Он является одним из самых древних, т.к. относится ещё ко временам апостолов. С Крещением Господнем связано много светлых традиций, которые чтят и уважают верующие.

ВЛАДИМИР, епископ Петропавловской и Булаевской епархии:

— В этот день по традиции церковной мы освящаем все водные источники, из которых люди могут потом набирать для себя освящённую воду. В каждом храме, где есть священник или куда священник приезжает, происходит освящение воды, раздача воды длится в течение всего дня. В храме Всех Святых Петропавловска, в Кафедральном соборе Вознесения Господня установлены специальные купели для желающих окунуться там при храме. Кто обладает большей силой духа и силой воли, те идут на реку Ишим. В районе Речпорта и городского пляжа будут устроены купальни.

Примерно в 8.00 часов утра 19 января священнослужители проведут водосвятный молебен, после него верующие смогут окунуться в прорубь. Делать это не следует тем, у кого есть проблемы со здоровьем, настаивает епископ Петропавловской и Булаевской епархии. Спасатели областного центра разделяют позицию священнослужителя. Они вместе с полицейскими выйдут на дежурства 19 января.

ТИМУР ГУСЕВ, инженер управления по ЧС г.Петропавловска:

— Если вы решили окунуться в купель на праздник, то вам необходимо пройти консультацию врача. Категорически запрещено купание людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, мочеиспускательной системы. С астмой, пневмонией тоже нельзя погружаться. Погружаться нужно в удобной обуви, которую можно легко снять, дабы не допустить потери чувствительности ног. Также, когда вы будете выходить, не нужно держаться за поручни, потому что можно сорваться, уйти под воду, необходимо, чтобы вас кто-то страховал в этот момент. Погрузились, вышли, вам необходимо обтереться полотенцем махровым.

И сразу же надеть тёплую одежду. Тем, кому окунаться в прорубь не следует по состоянию здоровья, можно принять ванну в день Крещения Господня. Считается, что во время праздника святая вода находится во всех источниках, вне зависимости от того, где они находятся.

Дарья Пышмынцева

