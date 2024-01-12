В Петропавловске прошел семинар для педагогов творческих дисциплин

Семинар для педагогов изобразительного и декоративно-прикладного творчества областного масштаба проходит ежегодно. Спикеры — преподаватели колледжа искусств и Дворца школьников. Они рассказали педагогам детско-юношеских центров, художественных студий, школьным учителям об основах обучения рисунку, правилах построения композиции и о том, какими приемами стоит руководствоваться при оценке детских работ.

ИРИНА КОЛОДАЕВА, заместитель директора областного центра творчества детей и юношества:

— Я думаю, что материал, который будет предоставлен нашими педагогами, будет полезен и применен в их профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования, повысит их профессиональное мастерство и будет способствовать обмену педагогическим опытом.



Анна Богословская