Семинар-тренинг по оказанию ПМП провели для пожарных в медколледже

Рекомендации по оказанию первой медицинской помощи дают сотрудникам службы пожаротушения преподаватели Северо-Казахстанского Высшего медицинского колледжа. Медики рассказали и показали, как нужно действовать, если открылось кровотечение. Данила Яровой — пожарный-спасатель специализированной части №3. По словам огнеборца, такие мастер-классы полезны. Полученные знания понадобятся и в работе, и в повседневной жизни.

ДАНИЛА ЯРОВОЙ, пожарный — спасатель СПЧ №3:

— Я считаю, что это необходимо для сотрудников органов гражданской защиты, для пожарных, спасателей, так как наша работа непосредственно связана со спасением жизни людей. Бывают ситуации, когда необходимо провести реанимационные действия пострадавшим на пожаре до прибытия скорой помощи.

Для проведения таких занятий в колледже работает симуляционный центр со всем необходимым оборудованием. Мастер-класс посетили 23 спасателя из 5 городских и 2 районных пожарных частей. После окончания 6-часового семинара пожарным выдадут сертификат о прохождении курса по оказанию первой медицинской помощи.

АЙЗАР МУКАШЕВ, директор Северо-Казахстанского Высшего медицинского колледжа:

Тренинг по оказанию неотложной помощи проводится в рамках меморандума, заключенного между ДЧС и Северо-Казахстанским Высшим медицинским колледжем. Данная акция проводится впервые, и считаем это мероприятие более чем актуальным. Хочется отметить, что колледж является единственной организацией технического профессионального образования в сфере медицины.

За 90-летнию историю Северо-Казахстанский Высший медицинский колледж выпустил порядка 25 тысяч средних медицинских работников. На данный момент здесь обучаются 1300 студентов по 6 специальностям и 7 квалификациям.

Камилла Карим