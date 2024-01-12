Палата предпринимателей СКО продолжает помогать начинающим и действующим предпринимателям

ОЛЬГА ДЕНЬШИНА, предприниматель:

— Варю около 20 видов сыра. В данный момент у меня есть из мягких сыров — моцарелла, сулугуни, ниже сыр фета, бурата, халуми для жарки либо так его можно кушать.

Ольга Деньшина занимается изготовлением сыра и йогуртов с 2018 года. Чтобы обучиться этому интересному делу, первые курсы североказахстанка прошла в Екатеринбурге, после постепенно повышала свою квалификацию за счёт дополнительного обучения. Изначально работала исключительно с козьим молоком.

ОЛЬГА ДЕНЬШИНА, предприниматель:

— У дочки была аллергия на коровье молоко, попробовали две козочки взять, вот так и пошло это всё, потом поехали в Россию, купили породистых молочных коз. Когда появился избыток молочка, мы начали думать, что же с этим делать. Просят друзья, заказывают к праздникам в основном, с Инстаграмма люди находят, пишут и заказывают. Обратилась в «Атамекен», мне там подсказали, что проходит конкурс «Coca-Cola Белестері», я подала заявку, к моей неожиданности я её прошла, 587 человек было по Казахстану, из Петропавловска я одна прошла.

Ольга Деньшина выиграла грант в размере двух тысяч долларов. На эти средства она планирует приобрести дополнительное оборудование для изготовления сыра. Предпринимательница открыла своё ИП, в её деле ей помогает супруг.

ОЛЬГА ДЕНЬШИНА, предприниматель:

— В этом году планируем открыть сыроварню. Производственный цех, который будет соответствовать всем требованиям СЭС. Будет сертификация на продукцию.

Тогда предпринимательница сможет реализовывать её в супермаркетах, а также поставлять сыр в городские заведения. Есть спрос и от клиентов из Астаны. Цена за килограмм мягкого сыра начинается от 4800 тенге, твёрдого — от 7 тысяч тенге. Женщина делает продукцию и из коровьего молока. В 2023-м году в областной Палате предпринимателей помогли осуществить мечты и других бизнесменов.

АСЕЛЬ САМАРАТОВА, руководитель отдела Палаты предпринимателей СКО:

— В Центр развития женского предпринимательства в прошлом году у нас обратились за консультацией порядка 440 человек. У нас были такие проекты, как «Одно село — один продукт», профильное и отраслевое обучение, «Кәсіпке бағыт». Обучились у нас по профильному обучению 114 человек, по отраслевому — 46 человек. Многие из них являются уже действующими предпринимателями, они просто повысили свою компетентность и расширили свой бизнес.

Были и те, кто занялись бизнесом впервые. В качестве примера Асель Самаратова привела женщин, которые начали развиваться в кондитерской сфере, некоторые занялись визажем. В 2024-м году в Центре развития женского предпринимательства планируют оказать помощь тысяче североказахстанцам, включая мужчин.

АСЕЛЬ САМАРАТОВА, руководитель отдела Палаты предпринимателей СКО:

— В этом году отменяется гендерное разделение, к нам могут обращаться и мужчины, получить консультации, обучиться.

Приём заявок для обучения уже начался. По каким направлениям оно будет проходить, станет понятно, когда в Палате предпринимателей изучат запросы обратившихся.

Дарья Пышмынцева