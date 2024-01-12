Депутаты Мажилиса Парламента РК ознакомились с работой филиала поликлиники №1

Филиал поликлиники №1 в микрорайоне «Жас Оркен» рассчитан на 35 тысяч пациентов. Новое здание позволило сократить очередь к специалистам в два раза. Медучреждение посетили депутаты Мажилиса Парламента Дмитрий Колода и Еркебулан Мамбетов.

НИКОЛАЙ НОВИКОВ, директор поликлиники № 1:

— Начали с того, что здесь сначала организовали участки и посадили врачей общей практики. То есть они начали принимать в правом крыле. С нового года начали полностью функционировать, перенесли отделение реабилитации.

Особое внимание мажилисменов Николай Новиков обратил на кабинеты маммографии и флюорографии. Здесь современное корейское оборудование. В поликлинике действует комитет общественного доверия здравоохранению, который состоит из пациентов, неравнодушных к работе учреждения.

НИКОЛАЙ НОВИКОВ, директор поликлиники № 1:

— Пациенты зачастую, я их тоже понимаю, не хотят вникать в наши внутренние проблемы поликлиники. Они хотят просто получить готовый продукт. То есть мне нужно к врачу, я должен к нему прийти, и без разницы, что там дальше. В рамках этого мы организовали комитет общественного доверия, где мы эти проблемы обсуждаем с пациентами.

В ходе встречи мажилисмены пообщались не только с персоналом медицинского заведения, но и с пациентами. Елена Аличева подняла вопрос доступности реабилитации для инвалидов.

ЕЛЕНА АЛИЧЕВА, член общественного совета поликлиники № 1:

— Воспользоваться услугами реабилитации очень сложно: три раза и все. А если у человека есть еще потенциал к восстановлению, поликлиника не может даже в систему завести эту заявку, хотя стационары готовы принимать этих людей. Более того, у них есть места для этого, а возможности у поликлиники оформить это документально, заявку запустить — это невозможно.

Мажилисмены приняли это замечание в работу и ответили, что внесут предложение в минздрав.

ДМИТРИЙ КОЛОДА, депутат Мажилиса Парламента РК:

— Данная поликлиника имеет возможность принимать треть населения нашего областного центра. То есть мы разгрузили старое здание поликлиники, построено новое здание, с новым оборудованием. Мы побеседовали с населением, с врачами, с главным врачом. Работа идет, вопросов нет. Есть небольшие нюансы.

Штат больницы полностью укомплектован узкими специалистами, говорит директор Николай Новиков. Здесь принимают и детей, и взрослых. Но не хватает врачей общей практики. Управление здравоохранения области и руководство учреждения привлекают их из числа обучающихся в медицинских колледжах и вузах.

Анна Богословская



