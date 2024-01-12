Четыре удара ножом: в Петропавловске огласили приговор Надиру Абдулаеву за убийство жены

Ночью 13 июля 2023 года оборвалась жизнь Виктории Абдулаевой. Молодую девушку в пылу ссоры зарезал муж Надир. Случилось это в лесополосе неподалёку от пятиэтажки, в которой жила семья. Спрятать следы преступления Надиру Абдулаеву помог его двоюродный брат Иса Гасанов. Там же мужчины закопали тело молодой женщины. Суд счел, что отягчающих обстоятельств в деле нет, только смягчающие: признание подсудимыми вины, добровольная явка с повинной, несовершеннолетняя дочь.

ЕРЛАН НУРШАРЫПОВ, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам СКО:

— В показаниях подсудимого было сказано, что кухонный нож взяла с собой Абдулаева и постаралась нанести ему удары.

Суд посчитал, что Иса Гасанов, который с 14 лет проживал со своим братом, находился под его влиянием. Также, по мнению суда, стоит учитывать особенности менталитета, а именно — строгое воспитание, где принято беспрекословно подчиняться старшим.

ЕРЛАН НУРШАРЫПОВ, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам СКО:

— Гасанова Ису признать виновным в нарушении уголовного правонарушения по ст.99 ч.1 и назначить наказание в виде одного года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Надир Абдулаев проведет за решёткой значительно дольше времени. Прокурор запрашивал для него более 11 лет лишения свободы.

ЕРЛАН НУРШАРЫПОВ, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам СКО:

— Назначить наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Единственная родственница Виктории — двоюродная тётя Марина Ахмадова. По ее словам, она была изначально против этого союза, с решением суда не согласна.

МАРИНА АХМАДОВА:

— По словам Абдулаева, Виктория вышла с ножом. Этот человек котенка не обидит никогда в жизни, она была прекрасным светлым человеком. Как так судить, я не понимаю. Вышла с ножом, накинулась на него. Он все эти годы ее избивал, она родила ребенка, он не принимал ее с этим ребенком.

Решение суда вступит в силу 16 января, до этого времени у подсудимых есть возможность подать апелляционную жалобу. Также осужденные должны будут выплатить все издержки следствия.

Анна Богословская

