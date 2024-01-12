Аким СКО провёл приём граждан

АГЫБАЙ БАЙТОКОВ, житель района им. Г.Мусрепова:

— Я жил в селе Узынколь, которое непригодно для жизни в настоящее время, потому что там нет ни воды, ни дорог. По причине того, что там мало жителей, ничего не проводится. Работы нет.

Первый в новом году приём граждан провёл аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов. Житель района им. Г.Мусрепова Агыбай Байтоков попросил главу региона переселить его в более перспективный населённый пункт. На его малой родине осталось всего несколько дворов.

ЕРЛАН АДИЛЬБЕКОВ, и.о. акима района им.Г.Мусрепова:

— Он работал 20 лет механизатором в КХ в селе Червонном, там он был пайщиком. Уволился, устроился на элеватор в Новоишимском, там небольшое время проработал, назад вернулся, в КХ его назад приняли, но через два дня Агыбай Жумагулович уволился. Кроме механизатора ему предлагали работать сторожем, скотником. Супруге предлагали работу в МТФ в Червонном, она отказалась от данной работы.

От трудоустройства в селе Червонном Агыбай Байтоков с супругой отказываются, потому что хотят жить и работать в селе Новоишимском.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Жильё, которое в районном центре вы хотите взять или, чтобы вам предоставили, такой возможности в районе нет, потому что это жилье было выкуплено, когда его строили для переселенцев. Т.к. вы являетесь сегодня участником внутриобластного переселения, вы имеете возможность получить арендное жильё, которое есть в районе. Есть свободное жилье в с.Червонном, не свободное, а то, что они будут выкупать, изыскивать средства. Я прошу вас держать связь с и.о. акима района им.Г.М Ерланом Адильбековым.

У жительницы Петропавловска Шолпан Биисовой к главе региона много вопросов. Большинство из них связаны с благоустройством областного центра и с работой общественного транспорта. Горожанка пользуется 25-м маршрутом, по её словам, автобусы очень устарели.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г.Петропавловска:

— 25 маршрут действительно пользуется старым транспортом. На линию выходят 10 единиц автобусов. О проблеме мы знаем, автопарк будет обновляться. Беседовали с перевозчиком.

Стеклянные остановочные павильоны — еще одна наболевшая проблема. Шолпан Биисова считает, что их необходимо заменять.

ШОЛПАН БИИСОВА, жительница г.Петропавловска:

— Мы живём на севере Казахстана. В этих остановках большие щели, в холодную погоду они не защищают людей от ветра и снега. Горожане ждут транспорт, мёрзнут, спрятаться некуда, зимой такие морозы. Стеклянные остановки нам совсем не подходят.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Где-то скамейки есть, где-то скамеек нет, всё летит, урн нет. Надо приводить в соответствие. Надо привлекать сегодня бизнес, делать закрытые остановки.

Шолпан Биисова акцентировала внимание участников приёма граждан на ещё одной проблеме, а именно на состояние торговых домов областного центра. По мнению горожанки, в них плохо следят за порядком, разрешают заходить в торговые залы с собаками. Кроме того, женщину беспокоит качество продуктов питания в супермаркетах Петропавловска.

ШОЛПАН БИИСОВА, жительница г.Петропавловска:

— Пошла в магазин. Взяла фасованные булочки, обратила внимание, что в пакете были мошки. Я позвала одну из сотрудниц, но до конца разобраться в ситуации не смогла, т.к. работница магазина была в положении. Страшно, что такой некачественный продукт купят и съедят дети. На такие вещи нельзя закрывать глаза.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Если сегодня этот факт есть, значит идет нарушение. Сегодня чётко регламентирована работа каждой организации торговли, которая выставляет свою продукцию на продажу. Она несет ответственность, причем не только за безопасность людей, которые покупают продукты. Такие организации несут уголовную ответственность, если какой-то продукт некачественный, люди отравятся. По заявлениям таких людей мы должны принимать меры.

В день приёма граждан к акиму области с вопросами обратились четыре человека. Они получили развёрнутые ответы от главы региона, градоначальника, а также руководителей профильных управлений.



Дарья Пышмынцева