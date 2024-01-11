«Зеленая» технология в СКО проходит процедуру сертификации

Технология биологической реабилитации водоёмов может значительно улучшить качество воды. За основу взяли микроводоросль хлореллу. Ее живая клетка является идеальным поглотителем загрязнений. Это позволит также снизить риски замора рыбы, избавиться от неприятного запаха и улучшить внешний вид водоёма. Сейчас «зеленая» технология проходит процедуру сертификации. Ведется масштабная работа в этом направлении.

АЛЕКСАНДР РЕЙБАНДТ, директор ТОО «Научно-технологический центр воды»:

— Процедура эта достаточно долгая. Полтора года будет всё это рассматриваться. Все государственные структуры, причастные к этому виду деятельности, будут смотреть, стандартизировать то, что мы делаем, как-то гармонизировать всю документацию со своей стороны, чтобы этот национальный стандарт, который получится, вошёл в общую систему стандартов, и люди начали им пользоваться. У нас есть стандарт организации, по которому мы работаем, но этот документ чисто для нашей организации, а так как мы работаем по всей стране, соответственно, нужен документ, имеющий масштаб по всей стране.

Работа с микроводорослями началась в 2016 году. Некоторое время спустя государство посредством Фонда науки выделило средства на доведение технологии до рынка. Первым большим клиентом и партнером центра воды в этом непростом деле стало ТОО «Кызылжар су». Сегодня североказахстанская технология реализуется в Петропавловске, Костанае и Шымкенте. Несмотря на свой молодой возраст, она уже даёт заметные положительные результаты.

ИРИНА ГОЛОДОВА, заведующая лабораторией ТОО «Научно-технологический центр воды»:

— Показатели, которые для нас являются наиболее значимыми, — это содержание загрязняющих веществ азотсодержащей группы. Именно они дают те неприятные ощущения, неприятные запахи, которые характеризуют сточные воды. И мы можем сказать, что улучшаются не только органолептические показатели. Идёт уменьшение содержания азотсодержащей группы. Наша лаборатория аттестована на проведение 10 видов химического и физико-химического анализа. Это те основные загрязнители, которые являются наиболее значимыми для отслеживания качества очистки сточных вод.

Для реализации проекта привлекаются специалисты из других стран. За рубежом эта технология разрабатывается уже длительное время.

АЛЕКСАНДР РЕЙБАНДТ, директор ТОО «Научно-технологический центр воды»:

— Наша большая заслуга в том, что наши специалисты разработали штамм, который был адаптирован именно под наш резко континентальный климат. Все-таки в России есть южные области, где это всё помягче. У нас всё достаточно сложнее, холоднее. До 1,5 метра может быть лёд, могут быть какие-то не совсем хорошие процессы в погоде. Всё это приходилось учитывать при разработке штамма.

Технология полностью повторяет природные процессы самоочищения водоёма. Поэтому она не имеет побочных эффектов, негативно влияющих на микрофлору водоёма и экологию окружающей среды. Продолжать работу в данном направлении центр воды планирует на постоянной основе.

Валерия Филатова