В Комитете Национальной безопасности подвели итоги 2023 года

В 2023 году сотрудники КНБ РК совместно с полицейскими пресекли деятельность 15 особо опасных организованных преступных групп. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Во время обыска у членов группировок изъяты огнестрельное оружие, денежные средства, наркотики и иные вещественные доказательства их противоправных действий. Всего по подозрению в совершении убийств, грабежей, вымогательства, разбоев и других тяжких преступлений задержано 98 человек, из них 40 осуждены. По остальным идут досудебные расследования.

Камилла Карим