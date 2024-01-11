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С 2024 года Правительство будет предоставлять в Парламент Нацдоклад по управлению государственными активами

  11 Января 2024, 15:05

С 2024 года Правительство будет предоставлять в Парламент Нацдоклад по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором. Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК.

Документ будет содержать аналитическую информацию о состоянии государственных активов; информацию о деятельности субъектов квазигосударственного сектора; выводы и предложения по дальнейшему развитию механизмов управления госактивами и квазигоссектором; и иные данные по управлению госимуществом.

Разбор: что такое и как функционирует квазигосударственный сектор экономики