Около 2,8 млн казахстанцев в 2023 году прошли разные виды скрининга

В 2023 году в первичных медорганизациях страны зарегистрировано свыше 90 млн посещений. Это данные министерства здравоохранения РК. Скрининговыми осмотрами охвачено 2,8 млн взрослого населения. Патологии выявлены у 388 тысяч человек, на диспансерный учет было взято 220 тысяч обследованных граждан. Консультативно-диагностические услуги на амбулаторном уровне получили 324 млн пациентов. Дорогостоящими диагностическими услугами охвачено более 1 млн человек. За последние 3 года более чем в 2 раза увеличился объем выделенных средств на амбулаторное лекарственное обеспечение, он достиг 237 млрд тенге. В целях доступности первичной медико-санитарной помощи построено 78 объектов здравоохранения, отремонтировано 80 здравниц первичного звена. Сегодня в организациях первичной медико-санитарной помощи трудятся более 110 тысяч специалистов. Это 75 852 работника среднего медицинского звена и 34 195 врачей.

Дарья Пышмынцева