О снижении преступности в стране заявили в Генеральной прокуратуре РК

“В Казахстане наблюдается снижение преступности на 11%, в том числе на 14,9% по тяжким преступлениям; 12% по преступлениям средней степени тяжести; 4% по преступлениям небольшой степени тяжести. На 15,7% возросли дела по особо тяжким преступлениям. В рамках надзора за следствием прокурорами прекращено необоснованное уголовное преследование в отношении 254 лиц. 824 человека освобождены прокурорами из служебных помещений и изоляторов”, — говорится в сообщении пресс-службу Генпрокуратуры.

Как дополнили в ведомстве, количество нарушений конституционных прав граждан в уголовном процессе сократилось на 22,7%. 97 человек оправданы судом.