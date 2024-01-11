О проблемах газификации СКО рассказала сенатор Асем Рахметова

Когда в Северо-Казахстанскую область придет газ? Этот вопрос — один из наиболее часто поднимаемых во время встреч сенаторов с населением. О проблеме своих земляков в депутатском запросе рассказала сенатор Асем Рахметова. Парламентарий подчеркнула, что газификация — один из наиболее актуальных вопросов для региона. За этим стоит и развитие экономики области, улучшение экологии и удобство для сельчан.

АСЕМ РАХМЕТОВА, депутат Сената Парламента РК:

— Газификация области — это повышение качества жизни населения региона. Это придаст импульс дальнейшему развитию экономики области, создаст условия для реализации крупных инвестиционных проектов как в сфере агропромышленного комплекса, так и в других отраслях экономики. Такой шаг позволит снизить на 15% себестоимость выпускаемой продукции и улучшит экологическую обстановку, путем сокращения в 3 раза вредных выбросов в окружающую среду и сохранения лесного фонда края.

Министерство энергетики планирует начать работу по газификации Северо-Казахстанской области с 2026 года. Однако, уже сегодня фиксируются проблемы дороговизны прокладки газопровода из-за больших расстояний и дефицита газа. Одним из вариантов решения проблемы могло было стать строительство магистрального газопровода с точкой подключения в районе города Ишим Российской Федерации.

АСЕМ РАХМЕТОВА, депутат Сената Парламента РК:

— Поэтому прошу внести ясность и конкретизировать сроки и перспективы газификации Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, о которых в общих чертах изложено в генеральной схеме министерства энергетики. Для решения проблемы газификации области рассматриваются ли альтернативные варианты, один из которых заключается в строительстве магистрального газопровода с точкой подключения в районе г.Ишим Тюменской области РФ.

В СКО в газификации нуждаются 532 тысячи человек, 56% из них — жители сёл.

Камилла Карим