Национальная инвестиционная платформа разрабатывается в Казахстане

Новую информационную систему презентовали на очередном заседании Совета по привлечению инвестиций, прошедшего под председательством первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра. Национальная цифровая инвестиционная платформа предполагает создание системы по комплексному сопровождению инвестпроектов. Ожидается, что она будет одинаково полезна для всех сторон – предпринимателей, представителей госорганов, финансовых институтов и квазигоссектора. В вопросах привлечения инвестиций цифровизация государственных услуг является одной из приоритетных и актуальных задач Правительства. Платформа разрабатывается в первую очередь для инвесторов, поэтому она должна содержать все предлагаемые меры поддержки и быть максимально удобной для пользователей. Ожидается, что она позволит не только упростить многие процессы, но и обеспечить их прозрачность, что значительно повысит инвестиционную привлекательность страны. В этой связи госорганам поручено ускорить завершение её ввода в эксплуатацию и внести в систему все данные по инвестиционным проектам.

Анна Потеряева