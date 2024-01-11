Более 300 тысяч человек получили госуслуги благодаря Цифровой карте семьи в 2023 году. Кроме того, почти 65 тысяч безработных граждан получили сообщения с информацией о возможностях для поиска работы, прохождения бесплатного обучения и других мерах государственной поддержки в сфере занятости. Цифровая карта семьи формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. На сегодня в ней аккумулирована информация о 20 млн граждан Казахстана. В настоящее время Цифровая карта семьи дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить 10 видов пособий и социальных выплат.

Дарья Пышмынцева