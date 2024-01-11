Антикоррупционная служба СКО проводит анализ коррупционных рисков в сфере спорта

Региональная антикоррупционная служба призывает граждан к активности в проводимом анализе коррупционных рисков в сфере спорта. В рамках аналитической работы изучаются бюджетные и внебюджетные источники, обеспечивающие проведение спортивных мероприятий, сборов, закупа экипировки, оборудования, спортивного питания, организации зарубежного командирования, вознаграждения, строительства спортивных объектов, а также содержание спортивных федераций и профессиональных клубов. Если у вас есть информация о коррупционных рисках или предложения по улучшению сферы финансирования спорта, вы можете отправить их на почту с пометкой «Талдау» (upd.sko@antikor.gov.kz), либо позвонить по номерам 36-24-49, 70-13-83.

Камилла Карим