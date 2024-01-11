23 факта интернет-мошенничества зарегистрировано с 1 января 2024 года

Полицейские предупреждают людей об уловках интернет-мошенников. На этот раз стражи порядка совместно с прокурорами и представителями «Халык банка» встретились с работниками ТОО «Кызылжар су». Полицейские рассказали о самых распространённых видах обмана, показали профилактические видеоролики, раздали памятки.

МИЛЕНА БАЛАЦКАЯ, оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— Целью данных мероприятий является сокращение фактов киберпреступлений. Мы должны донести данную информацию до населения и предупредить их, чтобы в последующем они предупредили своих родственников и знакомых.

За прошлый год в области зарегистрировано более 700 фактов интернет-мошенничества. Почти половина — 372 факта — по схеме «звонок из банка». Люди всё ещё верят в рассказы аферистов, перечисляют деньги и оформляют по их указке крупные кредиты.

— Информацию вашу персональную или то, что на вас оформляется какой-то кредит, сообщают только об этом мошенники, т.е. сотрудники банка такую информацию не запрашивают.

Вторая по распространённости схема — размещение фейковых объявлений о продаже товаров и услуг. Злоумышленники требуют предоплату и перестают выходить на связь. Характерно, что аферисты общаются преимущественно в мессенджере WhatsApp, но никогда не соглашаются на видеозвонок. Также стражи порядка рассказали о других распространённых схемах мошенничества. Всю информацию коллектив водообеспечивающего предприятия принял во внимание.

АЙГУЛЬ ИСКАКОВА, начальник организационного отдела ТОО «Кызылжар су»:

— На мой взгляд, такие разъяснительные мероприятия, мероприятия, направленные на борьбу с мошенничеством, полезны и даже необходимы гражданам. Я считаю, если подобные встречи будут проводиться чаще, люди наши будут умнее, внимательнее. Соответственно, процент жертв мошенничества значительно снизится.

За январь по области зарегистрировано уже 23 факта интернет-мошенничества. Разъяснительная работа будет проводиться и впредь.

Камилла Карим