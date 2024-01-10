Эксперты разных сфер делятся своим мнением касательно интервью Президента РК

ДИНАРА САНДЫБАЕВА, заместитель директора Высшего Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа:

— Наш Президент поднимал актуальные вопросы, где он проводил рефлексию по многим событиям, произошедшим в нашей стране. Но, самое важное, что здесь отражены многие поставленные перед Казахстаном задачи на текущий 2024 год. Хотелось бы отметить, что данные задачи позволяют нашей стране смотреть в светлое будущее. Быть прогрессивной нацией — это не просто большая задача, это глобальная цель для нашего государства.

Большой блок интервью Главы государства газете «Egemen Qazaqstan» посвящен экономике, а именно новому экономическому курсу Справедливого Казахстана. Напомню, цель нашей страны — удвоить объем национальной экономики к 2029 году, доведя его до 450 миллиардов долларов. Касым-Жомарт Токаев считает её достижимой. По его мнению, благоприятные прогнозы станут реальностью при условии использования правительством новых подходов к управлению экономикой. В 2024 году наша страна будет продолжать проявлять себя на международной арене.

ДИНАРА САНДЫБАЕВА, заместитель директора Высшего Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа:

— Наше государство на сегодня будет председателем сразу в нескольких глобальных организациях международных, таких как ШОС, ОДКБ. Конечно, хотелось бы отметить, что самый главный вопрос, который стоит, связан с внутренней стабильностью нашего государства.

Приоритет Президента — благополучие граждан. За последние годы износ коммунального хозяйства страны приблизился к своему пику. Плачевное состояние ТЭЦ и ЖКХ — результат многолетнего бездействия, отметил Касым-Жомарт Токаев во время интервью.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Глубокая модернизация инженерной инфраструктуры по всей стране — это очень масштабная и сложная задача, но она постепенно решается. В весенне-летний период Правительство и акимы приняли меры для обеспечения качественной подготовки к отопительному сезону. Проведена работа на проблемных объектах, состояние которых было критическим. Сейчас задача-минимум — не допустить серьезных аварий и остановки теплоснабжения в домах. Задача-максимум — ввести новые мощности, планомерно обновить сети, модернизировать всю коммунальную сферу. В сложившихся условиях теплосети худо-бедно выдерживают нагрузки, но без дальнейших решительных мер Правительства и акимов не обойтись.

Износ теплоцентралей и другого оборудования в регионах на сегодня достигает 80 процентов. При этом инвестиции в коммунальное хозяйство все эти годы не соответствовали потребностям, сказал в интервью Президент.



Дарья Пышмынцева