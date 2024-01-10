В Казахстане работают над созданием единой информационной системы водных ресурсов

Министерство водных ресурсов и ирригации РК совместно с Национальной компанией «Қазақстан Ғарыш Сапары» работает над созданием единой информационной системы водных ресурсов. Это данные пресс-службы ведомства. Единая информационная система будет содержать информацию о состоянии водохозяйственных объектов страны. Система позволит следить за распределением и использованием водных ресурсов страны вплоть до конечного потребителя.

НУРЖАН НУРЖИГИТОВ, министр водных ресурсов и ирригации РК:

— Оцифровка водных ресурсов важна. На сегодня ведется работа по цифровизации оросительных сетей в нескольких областях Казахстана. В дальнейшем планируется интеграция элементов цифровизации в общую информационную систему.

Ранее глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова заявила, что в Казахстане четверть гидротехнических сооружений находится в аварийном состоянии. Из-за изношенности оросительных систем и применения старых строительных технологий потери воды в Казахстане составляют 50% от объема водозабора. В августе 2023 года экс-министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова заявила, что 510 гидротехнических сооружений в стране требуют ремонта.

Дарья Пышмынцева