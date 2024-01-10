Почти тысячу преступлений раскрыли участковые инспекторы в 2023-м году

За 12 месяцев с помощью участковых инспекторов раскрыто 985 преступлений, из них 403 кражи. Обходы территории и реагирование на сигналы населения — только часть работы. В течение года полицейские собрали материалы в отношении 42 североказахстанцев, которые нарушали требования УДО. Всех их вернули в места лишения свободы. Многие правонарушения происходят на фоне распития спиртного, поэтому борьба с незаконным оборотом алкоголя — одна из важных линий работы участковых. За 2023 год изъято более 12 тысяч литров спиртосодержащей продукции, направлены на принудительное лечение от алкоголизма свыше 200 человек. Наиболее активными показали себя участковые инспекторы Тайыншинского района. Они раскрыли 80 преступлений. Ещё 76 раскрытий записали в свой актив участковые Кызылжарского района, 72 — в районе им. Г.Мусрепова.



Валерия Сиваш