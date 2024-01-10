Новые медицинские возможности: в областном кардиоцентре приобрели аппарат «Azurion 7»

В областном кардиологическом центре появилась новая ангиографическая установка, которая позволяет визуально сопровождать все хирургические вмешательства — от сосудов головы до сосудов стопы. Это пациенты с ишемической болезнью сердца, сосудов головы и шеи, а также атеросклерозом верхних и нижних конечностей.

Дмитрий Тё, заведующий отделением областного кардиологического центра:

— Тренинг проводится с участием международных специалистов, проходим обучение в режиме реального времени. Сегодня запланировано больше 10 операций абсолютно разного профиля. У нас проходит по 15-20 операций в сутки. Довольно большой объем для нашей области. Стараемся оказать помощь всем максимально возможным.

Эргономичная конструкция ангиографической системы обеспечивает легкую доступность к больному, получение четких и качественных проекций. Система включает в себя современный инструментарий интерпретации получаемых картинок, гемодинамический контроль и предоставление обработанных данных обследования. Благодаря внедрению высоких технологий и диагностике ишемических заболеваний смертность от инфаркта уменьшилась в 2 раза. В рамках тренинга проводилась операция 87-летней пациентке.

Операция проходит безболезненно и не требует наркоза. Пациент во время хирургических манипуляций может разговаривать. Кроме того, большое преимущество данного аппарата в том, что в режиме реального времени врачи могут оценивать коронарное русло и смотреть места поражения сосудов.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/