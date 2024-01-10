Депутат Мажилиса Парламента РК Сейтжан Кенжегул встретился с огнеборцами

Депутат Мажилиса Парламента РК от Народной партии Казахстана Сейтжан Кенжегул посетил специализированную пожарную часть №2, где встретился со спасателями.

СЕЙТЖАН КЕНЖЕГУЛ, депутат Мажилиса Парламента РК от Народной партии Казахстана:

— Благодарю за вашу работу. То, что вы выполняете, с нашей стороны, конечно, мы будем принимать все меры для улучшения условий или каких-то других обстоятельств. Как министр говорил на последнем заседании, делается все возможное. Если, конечно, считаете, что министерство недостаточно для вас делает, скажите. Мы донесем все обращения.

Никаких отчётов на встрече не было. Перешли сразу к обсуждению вопросов, которые волнуют огнеборцев. Жасулан Кайсарбеков 16 лет своей жизни посвятил работе в противопожарной службе. Говорит, спасатели нуждаются в спортивном комплексе.

ЖАСУЛАН КАЙСАРБЕКОВ, заместитель начальника пожарной части №15, Мамлютский район:

— Нам необходим спортивный комплекс. Так как на севере Казахстана, мы все знаем, 9 месяцев холодной погоды, нам приходится заниматься спортом во Дворце спорта им. А.Винокурова, в СКППК. И не всегда удобно, т.к. там занимаются и другие спортсмены. Если брать в пример города, как Астана и Усть-Каменогорск, у них уже давно построены спортивные комплексы.

СЕЙТЖАН КЕНЖЕГУЛ, депутат Мажилиса Парламента РК от Народной партии Казахстана:

— Мы возьмем этот вопрос на контроль, проведем встречу с министерством и депутатами. Ведь ваша физическая готовность очень важна.

Есть проблемы у пожарных с жильем.

ЖАСУЛАН КАЙСАРБЕКОВ, заместитель начальника пожарной части №15, Мамлютский район:

— В других структурах, к примеру, МВД, СОБР предусмотрена оплата жилья для своих сотрудников, только кроме структуры МЧС. К нам очень много приходит молодых людей, и у них зачастую возникает вопрос с оплатой жилья.

Депутат пообещал довести этот вопрос до вышестоящих органов.

СЕЙТЖАН КЕНЖЕГУЛ, депутат Мажилиса Парламента РК от Народной партии Казахстана:

— Максимально должны быть сделаны привилегии, особенно для наших пожарных, потому что вы действительно в таких ситуациях, на пожары выходите первые.

На данный момент в штате ДЧС более 700 специалистов. На балансе — 194 единицы спецтехники, обновляется она каждые два года.

Камилла Карим