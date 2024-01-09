В Казахстане отмечается снижение заболеваемости по 39 инфекциям

На первом в новом году заседании Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрели текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране. В республике отмечается снижение заболеваемости по 39 инфекциям, в том числе по коронавирусной, ротавирусной и острым кишечным инфекциям. В настоящее время продолжается очередной сезон заболеваемости острыми респираторными инфекциями, который ежегодно длится с октября по май, передает пресс-служба Премьер-министра. По словам министра здравоохранения Ажар Гиният, в прошлом году 2,4 млн человек, относящихся к группе риска, получили прививки от гриппа, что составляет 12% населения. В целом с начала эпидсезона в стационарах прошли лечение более 30 тысяч пациентов, амбулаторное лечение получили более 2 миллионов человек. На конец прошлого года в стране заразились корью более 29 тысяч казахстанцев, из них 80% — дети до 14 лет. А с 1 января выявлено 1674 случая кори. Для стабилизации ситуации проводится вакцинация.

АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр РК:

— Вместе с тем, с прошлого года в Казахстане наблюдается рост заболеваемости корью. Эта вспышка является самой крупной в стране за последние 10 лет. Порядка 80% больных — дети до 14 лет. И большинство из них не получили необходимую прививку.



Камилла Карим