В ДЧС прокомментировали случаи возгорания газовоздушной смеси в сёлах Мамлютского района

В первые дни января от возгорания газовоздушной смеси пострадали семь человек, один из которых — ребенок. Все они — жители Мамлютского района. 4 января в селе Минкесер при монтаже натяжного потолка в частном жилом доме произошел хлопок 5-литрового газового баллона. На следующий день в селе Бексит также произошел хлопок, но уже 27-литрового газового баллона.

АМИР БЕКЧЕНТАЕВ, начальник отдела по ЧС Мамлютского района:

— Материалы направлены в компетентные органы для дальнейшего принятия процессуального решения. Что касается жилых домов, где произошли два случая, то сотрудники гражданской защиты по этим адресам провели профилактические мероприятия. С ними беседуют сотрудники пожарной части, отдела ЧС.

Спасатели настоятельно рекомендуют строго соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых баллонов. В целях предотвращения пожаров специалисты просят использовать композитные газовые баллоны. Они снащены клапаном избыточного давления, возникающего при перезаправке или расширении газа внутри баллона от перепада температуры.

АРМАН БАСЕНОВ, главный специалист отдела государственного контроля и надзора за объектами котельных, газовых хозяйств и подъёмных сооружений ДКПБ МЧС РК:

— Бытовые баллоны также нельзя использовать в многоквартирных жилых домах этажностью более 2х этажей. Газосетевые организации или владельцы баллонов, согласно закону о газе и газоснабжении, должны осуществлять абонентский учет своих потребителей, обследовать данные бытовые баллоны, то есть технически неисправные баллоны заменять, не заправлять их заново. Кроме того, каждые 5 лет данные баллоны должны быть технически проверены, на их бирках должны быть данные.

С начала 2024-го года в регионе произошло 10 пожаров. Огнеборцы продолжают проводить подворовые обходы. Почти за 10 дней января охватили порядка 500 домов, где проживают около тысячи человек.

Камилла Карим

