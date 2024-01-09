Совет наставников избрали ветераны североказахстанской полиции

Ветераны североказахстанской полиции избрали Совет наставников. В ходе встречи начальник управления воспитательной и кадровой работы Абылгазы Габдуллин проинформировал собравшихся о принципах работы нового органа. По итогам голосования Совет возглавил Почётный ветеран МВД Хайдар Кашенов. Его заместителем стал Капез Даулетбаев. Начальник областного департамента Айдын Кабдулдинов поздравил ветеранов с началом работы нового органа и предложил оперативно разработать график посещений территориальных подразделений полиции.

Накопленный огромный потенциал положительных традиций и ценностей профессионального опыта имеет безмерное значение в укреплении кадрового потенциала ОВД. Ветераны оказывают содействие руководителям в укреплении законности и дисциплины среди личного состава, передают свои знания и опыт молодому поколению.

Валерия Филатова