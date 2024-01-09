Сколько будут платить казахстанцы за ОСМС в 2024 году?

В 2024 году ставки по взносам и отчислениям на обязательное социальное медицинское страхование остаются прежними. Однако, конечные суммы немного корректируются. Происходит это из-за утверждения нового размера минимальной заработной платы. Работодатели производят отчисления за работника в размере 3% от заработной платы. В данном случае максимально возможная сумма отчислений 25 500 тенге в месяц.

КАРЛЫГАШ ИЛЬЯСОВА, руководитель отдела по информированию населения и рассмотрению обращений НАО «ФСМС» по СКО:

— Этот платеж работодатель делает за свой счет, за счет предприятия. То есть с зарплаты это не удерживается. Код этого платежа — 121. Следующий платеж — это взносы на ОСМС. Взносы снимаются с заработной платы работника. Здесь размер — 2% от заработной платы, но не выше 17 тысяч тенге.

В этом году не будет Единого совокупного платежа. Его вводили временно на 5 лет для граждан, осуществляющих свою предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП.

КАРЛЫГАШ ИЛЬЯСОВА, руководитель отдела по информированию населения и рассмотрению обращений НАО «ФСМС» по СКО:

— Очень много вопросов поступает от жителей , особенно от сельских жителей. «Почему нет ЕСП?», «Что мы должны платить?». Мы хотим сказать, что данные категории должны или зарегистрировать ИП и платить как ИП, или платить как самостоятельные плательщики. Только платить за медицинскую страховку. Сумма в этом году — 5% от МЗП, т.е. 4250 тенге в месяц.

Система ОСМС в Казахстане социально ориентированная. Государство продолжает оплачивать взносы за граждан из 15 льготных категорий. В 2024 году взнос государства за одного льготника в месяц составит 5853 тенге.

Валерия Филатова