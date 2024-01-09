Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов выдал ряд указаний по сдерживанию роста заболеваемости корью в стране

На заседании Правительства он подчеркнул, что за последние 10 лет в Казахстане наблюдается самая крупная вспышка кори, прежде всего среди детей до 14 лет, большинство из которых не привиты. Премьер призвал к проведению массовой иммунизации населения против кори, на что выделены дополнительные 1,5 млн доз вакцин. Он также подчеркнул, что низкий охват иммунизацией в некоторых регионах требует активизации усилий и обязал акиматы расширить охват вакцинацией и провести информационно-разъяснительную работу.

“Министерству здравоохранения совместно с акиматами надо обеспечить соответствующий режим хранения и транспортировки вакцин, особенно в сельской местности. Следует повысить ответственность медицинских работников за соблюдение этих условий. Министерствам здравоохранения и информации необходимо проводить постоянную информационно-разъяснительную работу по вакцинопрофилактике в СМИ, социальных сетях”, — добавил А. Смаилов.