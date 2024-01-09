Петропавловцы жалуются на бродячих собак

В прошлом году 858 человек пострадали от укусов собак, около 500 случаев связаны с домашними животными, с бродячими — 360. В 2023 году более 17 млн тенге выделяли на стерилизацию, отлов, чипирование и вакцинацию бродячих животных. В эту же сумму входило чипирование домашних животных социально уязвимым слоям населения. Фактически, пока количество бродячих стай на улице не уменьшается, и это беспокоит горожан, свои опасения они озвучивают в социальных сетях.

— Мы живем в районе вокзала, депо, ближе к Бензострою, подскажите пожалуйста, как поступить и куда обратиться с таким вопросом? Думаю, что уже во многих районах города такая же беда! Свора собак из штук 12-15 бегает по району и днем, и ночью, причем все здоровые, ночами у них разборки, лай и визг стоит на весь район, у соседей домашнюю собаку загрызли. Звоним в «109», принимают заявку, говорят, передадут ветклинике, а там отвечают, что ничего сделать не могут, отстрел запрещен, а приемники переполнены.

— Давайте ждать, когда людей начнут загрызать, так что ли? Район Энергосети по Жабаева тоже бегает 6 собак, на людей кидаются.

— Мы тоже живем в районе вокзала. Аналогичная ситуация. За детей страшно в первую очередь, действительно. Идешь мусор выносить и самой страшно.

В областном управлении ветеринарии на жалобы жителей ответили, что 5 января был осуществлен выезд и стай не обнаружено. Также напомнили, что появление бродячих животных связано с отсутствием у населения культуры их содержания.

АМАНЖОЛ НУРТАЗИН, пресс-секретарь управления ветеринарии СКО:

— С прошлого года ведется гуманный вид отлова, то есть собак не убивают, не усыпляют, а просто отлавливают. Которые не опасны, их отправляют обратно на волю, а остальных — в специальные приемники.

Таких приемников в области три. Два из них находятся в Петропавловске, один — в селе Вишневке.

АМАНЖОЛ НУРТАЗИН, пресс-секретарь управления ветеринарии СКО:

— При жалобах люди часто обращаются в IKOMEK по номеру «109», по вызову сразу же выезжают ветеринары, отлавливают собак, проводят чипирование, стерилизацию и отпускают обратно в среду обитания.

За прошлый год в отлов попало 300 животных, 281 собаку и трех кошек ветеринары вернули обратно на улицы, 16 попали в приемник.

Анна Богословская

