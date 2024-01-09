Часть новой дымовой трубы на ТЭЦ-2 демонтируют до нулевой отметки

8 августа 2023-го года на Петропавловской ТЭЦ-2 вынуждено приостановили строительство новой дымовой трубы. Тогда специалисты АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» зафиксировали отклонение от оси трубы на высотной отметке 39 метров. Оно произошло из-за дефекта опалубки. Предполагалось, что часть конструкции демонтируют, но ситуация изменилась.

АНАТОЛИЙ КАЗАНОВСКИЙ, генеральный директор АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

— Необходимо демонтаж произвести до нулевой отметки, т.к. на отметке более нуля будет сложно осуществить монтаж скользящей опалубки, т.е. восстановить технологию дальнейшего строительства, но и ключевое, что недопустим холодный стык. Т.е. сама методика строительства заключается в непрерывном литье.

Анатолий Казановский объяснил, что ТОО «КазтеплоСПЕЦСТРОЙ» завершит все демонтажные работы до начала марта. С 1 апреля, если воздух прогреется до 5 градусов с плюсовой отметкой, строительство дымовой трубы возобновят.

АНАТОЛИЙ КАЗАНОВСКИЙ, генеральный директор АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

— Дополнительные затраты со стороны заказчика, т.е. АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» не будут понесены, т.е. все возникшие убытки — затраты подрядчика. Проект реализуется в рамках инвестиционной программы нашей. Данный генеральный подрядчик в 2022 году реализовал аналогичный проект, т.е. у него опыт есть. Соответственно, она нам даёт гарантии, что это всё будет реализовано в рамках действующего договора, без дополнительного увеличения финансирования.

В строительство новой дымовой трубы АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» вкладывает около 2 млрд тенге. 180-метровую конструкцию должны возвести к концу 2024-го года.

Дарья Пышмынцева