Аким СКО поздравил ветерана ВОВ Фёдора Щеглова с днём рождения

ФЁДОР ЩЕГЛОВ, ветеран ВОВ:

— Мне не было еще 18 лет, я ещё мальчик был. Мать за машиной бежала, нас в машину в кузов посадили, была осень, брезентом накрыли, чтобы не замёрзли.

В ряды советской армии Фёдора Щеглова призвали в 1944-м году. Свой боевой путь 17-летний юноша начал после нескольких месяцев подготовки в тренировочном лагере возле Уфы. Молодой солдат пополнил ряды 371 Стрелковой дивизии. Война для ветерана началась в Кенигсберге. В немецком городе Палау ветеран впервые потерял своих боевых товарищей. Боль утраты Фёдор Щеглов запомнил очень хорошо, как и радость, которую он испытал в День Победы.

ФЁДОР ЩЕГЛОВ, ветеран ВОВ:

— День Победы мы встретили в г.Красноярске, приехали где-то в часов одиннадцать, нас покормили горячим обедом, в баню сводили, после дальше поехали на Дальний Восток.

Таким образом, для дивизии Фёдора Щеглова Победа наступила лишь 3 сентября после капитуляции Японии. Кавалер ордена Отечественной войны II степени Фёдор Васильевич отмечен разными наградами, в том числе и медалью «За победу над Японией». 9 января ветерану Второй мировой исполнилось 97 лет. Весь день он принимает поздравления. Одним из первых Фёдора Щеглова поздравил аким области Гауез Нурмухамбетов.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, на Вашу долю такое тяжелейшее время выпало. На Вашем примере сегодня воспитывается молодое поколение. Мы горды, что сегодня такие ветераны, как Вы, у нас есть. Надеемся, что через три года мы будем отмечать ваше столетие.

Фёдор Щеглов много лет проработал в строительной организации. Ветеран живёт один, ему помогает дочь. Вместе с покойной супругой он воспитал пятерых детей. Фёдор Щеглов гордится ими, а ещё старается проводить время с пятью внуками и тринадцатью правнуками.

Дарья Пышмынцева

