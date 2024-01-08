В СКОФ АО «ЕНПФ» рассказали о реализации проекта «Нацфонд — детям»

В областном филиале АО «ЕНПФ» рассказали о реализации проекта «Нацфонд — детям», который стартовал в этом году. Он нацелен на поддержку молодого поколения. Казахстанские дети смогут использовать средства Национального фонда для обучения, а также для приобретения жилья.

ГАЛИЯ МУКАНОВА, руководитель отдела СКОФ АО «ЕНПФ»:

— Родителям, чтобы их ребенок стал участником данного проекта, не нужно никуда обращаться, всё будет в автоматизированном порядке. Данные накопления будут при достижении 18 лет в Единый накопительный пенсионный фонд, в этом случае они инвестироваться не будут, до востребования будут здесь находиться.

До этого момента суммы, начисленные детям, продолжат инвестироваться в составе активов Национального фонда, на них будет дополнительно начисляться инвестиционный доход. При необходимости снять средства досрочно не получится.

ГАЛИЯ МУКАНОВА, руководитель отдела СКОФ АО «ЕНПФ»:

— До января 2024 года ЕНПФ формирует список детей, зарегистрированных в государственной базе данных «Физические лица» по состоянию на 31 декабря 2023 года. 22 января 2024 года ЕНПФ будет рассчитывать сумму целевых требований на каждого ребенка и вносить сведения в информационную базу. Детям, которым в 2024 году исполнится 18 лет, 25 января 2024 года ЕНПФ направит заявки в НБРК для перечисления целевых накоплений. 29 января 2024 года НБРК перечислит сумму целевых накоплений детям.

1 февраля 2024 года в ЕНПФ откроются целевые накопительные счета. В областном филиале объяснили, что совершеннолетние дети смогут самостоятельно подать заявление, чтобы воспользоваться положенными им средствами. По условиям проекта начисление выплат прекратится в случае смерти участника программы. Наследники смогут получить соответствующие средства в ЕНПФ. Выехавшие из Казахстана на постоянное место жительства теряют право на использование средств Нацфонда. После 18 лет деньги будут храниться на счёте 10 лет. Если за этот период участник проекта их не использует, средства переведут на его пенсионный счёт.

Дарья Пышмынцева